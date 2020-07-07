"Вердер" сохранил прописку в Бундеслиге, несмотря на два ничейных поединка с "Хайденхаймом". В ответном матче плей-офф вновь была зафиксирована ничья 2:2, но бременцы остались в Бундеслиге за счет гостевого гола. Тем временем форвард "Вердера" Клаудио Писарро завершил карьеру в 41 год. В обоих матчах перуанец оставался на скамейке запасных. Писарро - шестикратный чемпион Германии в составе "Баварии" и шестикратный обладатель Кубка страны. Он становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и трофея клубного чемпионата мира.



