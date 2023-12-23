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Вернет ли "Минчанка" себе Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд
Вернет ли "Минчанка" себе Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд? В прошлом розыгрыше неожиданно трофей отправился в Брест. Его обладательницами стали девушки команды "Прибужье".
В текущем розыгрыше болельщики будут наблюдать ремейк прошлогоднего финала. Смогут ли брестчанки доказать, что их успех не был случайным или волейболистки самой титулованной волейбольной команды страны "Минчанки" пополнят свою коллекцию очередным трофеем? Ответы вы узнаете из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:20.
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