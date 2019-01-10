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Вернуться на второе место в чемпионате Беларуси по хоккею есть шанс у солигорского "Шахтера"

Для этого "горнякам"в Молодечно нужно обыгрывать местное "Динамо". Пряма трансляция уже началась на телеканале "Беларусь 5".

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