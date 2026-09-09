Вероника Гром и Маргарита Гайшун успешно стартовали на Кубке Победы по пляжному волейболу

Яркий международный турнир проходит в самом центре Минска. Белорусская столица принимает Кубок Победы по пляжному волейболу. Временно возведенный корт построен в зеленой зоне возле Дворца спорта, и сразу 4 белорусские пары здесь будут сражаться за общую победу.

Первыми на групповом этапе в бой вступили Вероника Гром и Маргарита Гайшун. Жлобинчанки вырвали победу у представительниц саратовского "Протона" - сестер Гармаш - 14:21, 21:14, 15:12.

Вероника Гром, серебряный призер чемпионата Беларуси по пляжному волейболу - 2026: "Решили исключить эмоции и взяли инициативу на себя и таким образом побороли соперников".

"Первый раз мы играем на таких кортах. Спасибо большое всем, кто пришел, и тем, кто болеет за нас через экран", - поблагодарила болельщиков Маргарита Гайшун, серебряный призер чемпионата Беларуси по пляжному волейболу - 2026.

Следом на песок вышли ребята из волейбольного клуба "Минск". Александр Дедков и Павел Петрушко справились с представителями московской команды "Динамо-Водный" Арсением Красавиным и Владиславом Михалевым 21:18, 21:23, 16:14. А вот вторая столичная пара Ярмош - Ковалевский проиграла Стояновскому и Лешукову из "Факела" 7:12, 8:21.