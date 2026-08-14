"Весь путь важнее": Василина Хондошко о своей первой золотой медали чемпионата Европы

Искусство спорта высших достижений. Один из самых красивых видов - синхронное плавание - в августе подарил белорусам ряд ярких эмоций и две медали чемпионата Европы Василины Хондошко. К тому же белорусская спортсменка впервые стала сильнейшей на континенте в сольном выступлении.

И по возвращении из Парижа готовится рассказать об этом "Первому информационному".

Василина Хондошко

"Я не скажу, что эта золотая медаль тяжелая, она ровно такая же, как и все остальные медали для меня, потому что это долгий путь. Это не только подготовка к соревнованию, это все, что было до этого, все предыдущие соревнования, труд на протяжении 20 лет. Работа в одной нашей команде, и вот она привела нас к золоту. Наверное, для меня это значит очень многое, но весь путь как будто бы важнее", - отметила белорусская синхронистка Василина Хондошко.