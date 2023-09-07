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Весь пьедестал на первом этапе велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" заняли белорусы

Весь пьедестал на первом этапе велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" заняли белорусы

В Чеченской Республике стартовала 31-я многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" с участием белорусских спортсменов, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу НОК Беларуси.

Традиционные соревнования проводятся ежегодно с 1993 года, в этот раз участники велогонки посетят четыре республики Северо-Кавказского федерального округа и Республику Адыгея. Многодневка стартовала 6 сентября в Грозном, спортсменов ожидал этап протяженностью 146 километров. Все места на подиуме заняли представители Беларуси: первым финишную черту пересек Евгений Королек, второе место занял Евгений Соболь, третьим стал Владимир Гороховик. В соревнованиях среди юниоров вторым финишировал наш Владислав Ярош.

В четверг на втором этапе "Дружбы народов Северного Кавказа" велосипедисты преодолеют дистанцию в 104 км в Грозненском районе. Далее участники многодневки выступят во Владикавказе, Нальчике и Черкесске, завершится гонка 16 сентября в Майкопе. Общая протяженность десяти этапов составляет 1127 километров.

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