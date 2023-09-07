Весь пьедестал на первом этапе велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" заняли белорусы

Традиционные соревнования проводятся ежегодно с 1993 года, в этот раз участники велогонки посетят четыре республики Северо-Кавказского федерального округа и Республику Адыгея. Многодневка стартовала 6 сентября в Грозном, спортсменов ожидал этап протяженностью 146 километров. Все места на подиуме заняли представители Беларуси: первым финишную черту пересек Евгений Королек, второе место занял Евгений Соболь, третьим стал Владимир Гороховик. В соревнованиях среди юниоров вторым финишировал наш Владислав Ярош.