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"Вест хэм" не смог отобрать очки у "Фулхэма" в чемпионате Англии по футболу

"Вест Хэм", занимающийпятую строчку турнирной таблицы", не смог переиграть одного из аутсайдеровчемпионата - "Фулхэм". Лондонское дерби завершилось ничьей 0:0.Сегодня 23-й тур продолжится четырьмя поединками. В 19:20 на "Беларусь 5"прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", а в22:05 - "Шеффилда" и "Челси".

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