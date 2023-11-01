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VI Международный студенческий олимпийский форум проходит в Национальном олимпийском комитете
В НОК сегодня стартовал VI Международный студенческий олимпийский форум. Среди участников Беларусь, Россия, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Главная цель - дать возможность проявить себя тем студентам, кто хочет развиваться и улучшать спортивную отрасль, предлагая свои инновационные проекты.
Организаторы форума - Белорусская олимпийская академия, НОК нашей страны, Государственный университет физической культуры, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Совет молодых ученых БГУФК.
Завтра олимпийский студенческий форум продлится научным семинаром на базе Белорусского государственного университета физической культуры.
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