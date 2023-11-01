VI Международный студенческий олимпийский форум проходит в Национальном олимпийском комитете

В НОК сегодня стартовал VI Международный студенческий олимпийский форум. Среди участников Беларусь, Россия, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Главная цель - дать возможность проявить себя тем студентам, кто хочет развиваться и улучшать спортивную отрасль, предлагая свои инновационные проекты.