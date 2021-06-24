Видео из раздевалки венгерской команды на Евро-2020 опубликовали в Сети

Наследники Ференца Пушкаша занимают последнее место в группе на Евро-2020, однако очень красиво завершают для себя выступление - вслед за французами, отобрав очки у Германии. Видео из раздевалки, опубликованное в Сети, раскрыло характер этой европейской сборной.