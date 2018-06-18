Видеоповтор в очередной раз помог арбитру принять верное решение на чемпионате мира по футболу в России. Во встрече группы F Швеция - Южная Корея Хоэль Агилар назначил пенальти в ворота азиатов, который реализовал Андреас Гранквист - 1:0, счет не изменился. У скандинавов и мексиканцев по 3 балла, 3 и 4 места делят южнокорейцы и немцы.