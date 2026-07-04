Виктор Ливенцев создал белорусское олимпийское движение - воспоминания дочери

Тропы войны привели на белорусскую землю немало выдающихся людей, которые сражались за свободу Беларуси как за свою личную. Одним из таких сыновей Беларуси стал Виктор Ливенцев. После победы Герой Советского Союза трудился на благо нашей страны. Около 20 лет возглавлял белорусский спорт.

Инициировал строительство объектов, где и сегодня воспитываются наши чемпионы: Дворец спорта, Стайки, Ратомка, Раубичи и другие.

"Папа был замечательный. Он был достаточно строгий папа, но всегда очень справедливый", - рассказала дочь Виктора Ливенцева Наталья Ливенцева.

О том, каким был папой Герой Советского Союза Виктора Ливенцев, знают только его дочери Надежда и Наталья. Для нашей страны - величайший человек. Для Нади и Наташи - самый близкий друг.

К 25 годам для Виктора Ливенцева закончилась Великая Отечественная война. Борьба за освобождение страны в партизанском движении приносит ему звезду Героя Советского Союза.

Наталья Ливенцева, дочь Виктора Ливенцева:

"Орден никогда не носил, никогда в жизни, если не заставят корреспонденты".

После войны Виктор Ильич выбирает спортивный путь, на 20 лет возглавив наш спорт. На тот момент, а это конец 50-ых, в нашей стране ни одной олимпийской базы и ни одной олимпийской золотой медали. Но это пока.

С самого начала работы в спорте Виктор Ильич берется за развитие инфраструктуры, ведь прекрасно понимает, что без условий не будет и высокого результата. На проспекте Победителей открывается ультрасовременный для эпохи оттепели Дворец спорта. А вокруг Минска растут базы олимпийского уровня: Стайки, Ратомка и Раубичи.

Наталья Ливенцева, дочь Виктора Ливенцева:

"Дверь в квартиру не запиралась не только у нас. Если у кого-то праздник, стол могли вынести на улицу и праздновать все вместе. Карьера была не важна, деньги как таковые, важно было в выходные дни на лыжах пойти, осенью за грибами, на Минском море или в Стайках в озере поплавать. Это важно было".

Дочери Виктора Ливенцева пошли разными дорогами в своих профессиях. Надежда выбрала изобразительное искусство, став известным художником. Память о детстве, которое им подарил отец, до сих пор хранится в сердце. Виктор Ильич был внимательным к детям, не только своим, ведь именно он стал одним из создателей отряда "белорусских орлят".

Беларусь - страна великих людей, что особенно вспоминается в такой большой праздник - 3 Июля, День Независимости. Независимости, которую нам подарили такие люди, как Виктор Ливенцев.