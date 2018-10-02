3.72 BYN
Виктор Гончаренко: "Это лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом"
"Это лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом", - заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед сегодняшней встречей с "галактикос" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Напомним, летом клуб покинул Роналду, а в Москву на встречу с "армейцами" не приехали несколько ключевых футболистов. Это Бэйл, Марсело, Иско и Серхио Рамос.
"Беларусь 5" в 21:50 начнет трансляцию онлайна игрового дня. В 19:50 - эфир встречи "Хоффенхайма" и "Манчестер Сити". В позднем эфире, в 23:50, - обзор всех матчей.