Виктор Гончаренко: "Это лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом"

"Это лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом", - заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед сегодняшней встречей с "галактикос" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Напомним, летом клуб покинул Роналду, а в Москву на встречу с "армейцами" не приехали несколько ключевых футболистов. Это Бэйл, Марсело, Иско и Серхио Рамос.