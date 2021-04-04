Виктор Гончаренко может возглавить "Краснодар"

После отставки с поста главного тренера Краснодара Мурада Мусаева “быков” может возглавить белорусский тренер Виктор Гончаренко, о чем сообщает авторитетное издание “Спорт-Экспресс”. При этом он не является основным кандидатом. Также отмечается, что еще один белорус - главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский - входит в шорт-лист Краснодара.