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Виктор Гончаренко покидает ФК "Урал"

Виктор Гончаренко больше не главный тренер екатеринбургского "Урала". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отставка произошла после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ, в котором "Урал" дома уступил тольяттинскому "Акрону" 0:2.

Напомним, Гончаренко возглавил команду в августе 2022 года, а ранее работал с БАТЭ, "Кубанью", "Уфой", ЦСКА и "Краснодаром".

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