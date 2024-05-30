Виктор Гончаренко покидает ФК "Урал"

Виктор Гончаренко больше не главный тренер екатеринбургского "Урала". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отставка произошла после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ, в котором "Урал" дома уступил тольяттинскому "Акрону" 0:2.