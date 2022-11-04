Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

Виктор Гончаренко - лучший тренер РПЛ в октябре, сообщает официальный сайт Лиги. В прошлом месяце "Урал" одержал четыре победы в пяти матчах, а еще однажды сыграл вничью, благодаря чему отдалился от зоны вылета в турнирной таблице чемпионата России.