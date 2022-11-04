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Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

Виктор Гончаренко - лучший тренер РПЛ в октябре, сообщает официальный сайт Лиги. В прошлом месяце "Урал" одержал четыре победы в пяти матчах, а еще однажды сыграл вничью, благодаря чему отдалился от зоны вылета в турнирной таблице чемпионата России.

Голосование проводилось среди болельщиков, известных экспертов и тренеров, а также журналистов, освещающих российский футбол. Отметим, конкуренцию Гончаренко составляли среди прочих экс-наставники брестского "Динамо" Марцел Личка и тренер "Шахтера" Сергей Ташуев, работающие сейчас в "Оренбурге" и "Ахмате" соответственно.

Фото: ПФК ЦСКА

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