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Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ
Виктор Гончаренко - лучший тренер РПЛ в октябре, сообщает официальный сайт Лиги. В прошлом месяце "Урал" одержал четыре победы в пяти матчах, а еще однажды сыграл вничью, благодаря чему отдалился от зоны вылета в турнирной таблице чемпионата России.
Голосование проводилось среди болельщиков, известных экспертов и тренеров, а также журналистов, освещающих российский футбол. Отметим, конкуренцию Гончаренко составляли среди прочих экс-наставники брестского "Динамо" Марцел Личка и тренер "Шахтера" Сергей Ташуев, работающие сейчас в "Оренбурге" и "Ахмате" соответственно.
Фото: ПФК ЦСКА
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