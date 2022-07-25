Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко к победителям Олимпиады 1992 года в Барселоне: Вы не просто чемпионы, вы герои

"Вы не просто чемпионы, вы герои", - с такими словами обратился глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко к победителям и призерам Олимпиады 1992 года в Барселоне, пришедшим на празднование 30-летия этого одного из самых заметных спортивных событий. Тогда белорусские спортсмены в составе команды СНГ показали выдающийся результат: завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград! Несмотря на то, что к тому моменту НОК еще не был создан, атлеты гордо заявляют, что всегда представляли Беларусь!