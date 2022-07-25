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Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко к победителям Олимпиады 1992 года в Барселоне: Вы не просто чемпионы, вы герои
"Вы не просто чемпионы, вы герои", - с такими словами обратился глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко к победителям и призерам Олимпиады 1992 года в Барселоне, пришедшим на празднование 30-летия этого одного из самых заметных спортивных событий. Тогда белорусские спортсмены в составе команды СНГ показали выдающийся результат: завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград! Несмотря на то, что к тому моменту НОК еще не был создан, атлеты гордо заявляют, что всегда представляли Беларусь!
Конечно же, Беларусь, белорусы - мы всегда выступали. Самое интересное, что если вы зададите такой вопрос олимпийскому чемпиону-88, либо 80, либо далее, он вам ответит, что я выступал за Беларусь.
Я не думал о том, это команда СНГ, или команда Советского Союза, или я белорус. После Олимпийских игр я принял решение остаться в Беларуси и играть за сборную Беларуси.
Чемпионы душевно пообщались, вспомнили события барселонской Олимпиады и обсудили текущее положение дел в белорусском спорте. После окончания Игр в Барселоне команда СНГ прекратила свое существование. И с конца 1992 года представители государств бывшего СССР выступали самостоятельными командами.
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