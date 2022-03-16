Виктор Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с триумфом на Кубке СБР

"Уважаемые спортсмены, тренеры, представители сервис-бригады, медицинский и административный персонал. На протяжении всех соревновательных дней на Кубке Союза биатлонистов России белорусская команда демонстрировала профессионализм и высокий уровень мастерства. Четыре золота, два серебра и две бронзы - это пример силы воли и духа, нацеленности на результат и веры в победу. Вами по праву гордятся наставники, близкие и все белорусские болельщики. Особо хочу отметить победные гонки представителей мужской сборной - Антона Смольского, Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского. Благодаря самоотверженной работе, продуманному тренировочному процессу в ходе сезона вы смогли добиться столь впечатляющих результатов в Уфе. Это заслуженная награда за талант и целеустремленность, а также свидетельство каждодневного труда тренерского штаба, сервисменов и всей команды", - говорится в поздравлении.

Глава НОК также отдельно обратился к спортсменам со словами поддержки: "Всем нам хорошо известно, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, сколько труда нужно для этого приложить. Но вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с явно несвойственными ему событиями, в частности, с политикой. Сегодня все мы находимся под несправедливым и беспрецедентным давлением со стороны международных спортивных структур, однако это не мешает нам развивать физическую культуру и спорт в Беларуси. Действия в отношении наших команд и атлетов являются дискриминационными, поэтому в этих непростых условиях мы должны сплотиться, показать стальной характер и все свое мастерство на спортивных аренах. Несмотря на нелегитимное отстранение вас, ни в чем не повинных спортсменов, от международных стартов, вы доказали, что белорусский биатлон является конкурентоспособным и обладает серьезным потенциалом. У атлетов и всех любителей спорта нашей страны не должно быть никаких сомнений: мы всегда будем поддерживать вас, а также идеи чистого спорта во всех его проявлениях", - подчеркнул Виктор Лукашенко.