Виктория Азаренко готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне

В эти минуты Виктория Азаренко в паре с Джейми Марреем готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне. Белоруска и британец добрались до четвертьфинала. В соперниках - голландцы Деми Схюрс и Жан-Жюльен Ройер. В прямом эфире противостояние покажет телеканал "Беларусь 5" в 17:25.