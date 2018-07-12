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Виктория Азаренко готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне

В эти минуты Виктория Азаренко в паре с Джейми Марреем готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне. Белоруска и британец добрались до четвертьфинала. В соперниках - голландцы Деми Схюрс и Жан-Жюльен Ройер. В прямом эфире противостояние покажет телеканал "Беларусь 5" в 17:25.   

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