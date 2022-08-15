Виктория Азаренко и Арина Соболенко выступают на турнире в Цинциннати

Виктория Азаренко в первом круге сразится с Кайей Канепи, а Арина Соболенко благодаря высокому номеру посева начнет свое выступление со второго круга. Ее первая соперница - победительница противостояния Мартина Тревизан - Анна Калинская.



В обновленном рейтинге WТА Соболенко опустилась на одну позицию и теперь занимает 7-ю строчку. Виктория Азаренко потеряла 2 пункта и занимает 22-е место, Александра Саснович сохранила 33-ю строчку.



