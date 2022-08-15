3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Виктория Азаренко и Арина Соболенко выступают на турнире в Цинциннати
Виктория Азаренко в первом круге сразится с Кайей Канепи, а Арина Соболенко благодаря высокому номеру посева начнет свое выступление со второго круга. Ее первая соперница - победительница противостояния Мартина Тревизан - Анна Калинская.
В обновленном рейтинге WТА Соболенко опустилась на одну позицию и теперь занимает 7-ю строчку. Виктория Азаренко потеряла 2 пункта и занимает 22-е место, Александра Саснович сохранила 33-ю строчку.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов