Виктория Азаренко и Арина Соболенко заявлены на турнир в Калифорнии

На официальном сайте турнира категории "Премьер" в Индиан-Уэллсе с призовым фондом свыше восьми миллионов долларов опубликован старт-лист. В него попали все 75 лучших теннисисток рейтинга WTA. Соответственно, и две белоруски. Напомним, что турнир в этом году начнется 9 марта, а завершится 22 числа.