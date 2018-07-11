Виктория Азаренко и Джейми Маррей начнут поединок смешанного разряда в 17:00

Уимблдон продолжается для белорусских болельщиков. Ориентировочно в 17 часов начнут свой поединок смешанного разряда белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей. В третьем раунде они сыграют против 12-й пары посева - шведки Юханны Ларссон и голландца Мэтью Миддлкопа. "Беларусь 5" покажет встречу в прямой трансляции.