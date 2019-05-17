ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Виктория Азаренко играет за выход в полуфинал на теннисном турнире в Риме

Виктория Азаренко в эти минуты играет за выход в полуфинал на крупном теннисном турнире в Риме. Белоруске противостоит 7-я ракетка мира - чешка Каролина Плишкова. Первый сет прошел в интересной борьбе. Вика уступала 1:4, но довела дело до тай-брейка, в котором была сильнее. Победа - 7:6. Сейчас идет второй сет матча. Трансляция на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все