Виктория Азаренко играет за выход в полуфинал на теннисном турнире в Риме

Виктория Азаренко в эти минуты играет за выход в полуфинал на крупном теннисном турнире в Риме. Белоруске противостоит 7-я ракетка мира - чешка Каролина Плишкова. Первый сет прошел в интересной борьбе. Вика уступала 1:4, но довела дело до тай-брейка, в котором была сильнее. Победа - 7:6. Сейчас идет второй сет матча. Трансляция на "Беларусь 5".



