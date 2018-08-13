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Виктория Азаренко - Карла Суарес Наварро. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:00

Матчем против испанки Карлы Суарес Наварро свое выступление на турнире в Цинциннати начнет сегодня Виктория Азаренко. Прямую трансляцию поединка будет вести "Беларусь 5". Начало в 18:00. Вслед за Азаренко выйдет на корт Александра Саснович. Ее соперница - теннисистка из Словакии Виктория Кузьмова. С Йоханной Контой сыграет сегодня и Арина Соболенко.

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