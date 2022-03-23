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Виктория Азаренко на старте турнира в Майами сыграет с Екатериной Александровой

Виктория Азаренко узнала соперницу по матчу второго круга. 16-я ракетка мира сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в свою очередь на старте переиграла Ясмин Паолини. Поединок Азаренко - Александрова запланирован на завтра, 24 марта.

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