Виктория Азаренко на старте турнира в Майами сыграет с Екатериной Александровой

Виктория Азаренко узнала соперницу по матчу второго круга. 16-я ракетка мира сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в свою очередь на старте переиграла Ясмин Паолини. Поединок Азаренко - Александрова запланирован на завтра, 24 марта.

