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Виктория Азаренко на теннисном турнире в китайском Ухане сыграет в основной сетке

Экс-первая ракетка мира получила от организаторов уайлд-кард. Турнир пройдет с 23 по 29 сентября. Пока же Виктории предстоит борьба на US Open, где Азаренко также стартует с основной сетки. Жеребьевка турнира пройдет 23 августа, а матчи основного раунда - с 27-го. Сыграет Виктория здесь и в парном разряде. Ее партнершей стала Латиша Чань. На этой неделе попытаются преодолеть квалификационный барьер четвертого в сезоне турнира Большого шлема Ольга Говорцова, а также Илья Ивашко, Владимир Игнатик и Егор Герасимов. 

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