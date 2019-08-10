Стали известны соперницы белорусских теннисисток по первому кругу турнира в Цинциннати

Виктория Азаренко на статусном турнире в Торонто серии “Премьер” продолжает уверенно идти по сетке в парном разряде. Накануне белоруска в дуэте с австралийкой Эшли Барти вышла в полуфинал. В 1/14 Азаренко и Барти обыграли тандем бельгийки Флипкенс и Се Шувэй из Тайваня. 4:6, 6:2, 10:5. Следующие соперницы - чешки Крейчикова и Синякова.



Тем временем стали известны соперницы белорусских теннисисток по первому кругутурнира в Цинциннати. Арина Соболенко сыграет с хорваткой Петрой Мартич, Виктория Азаренко со швейцаркой Белиндой Бенчич. Александра Саснович с победительницей квалификации. Турнир в Цинциннати с призовым фондом 2,6 миллиона долларов стартует 12 августа.



