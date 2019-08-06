Виктория Азаренко начинает борьбу за титул на турнире в Торонто

Внимание теннисного мира в эти минуты приковано к серии североамериканских соревнований в преддверии заключительного в сезоне турнира Большого шлема - US Open. В Торонто с призовым фондом свыше двух с половиной миллионов долларов в борьбу вступили девушки в одиночном разряде, среди них и Виктория Азаренко. И нашей теннисистке для победы потребовалось чуть более часа - несколько минут назад в стартовом круге белоруска обыграла итальянку Камилу Джорджи, 6-2, 6-2.