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Виктория Азаренко начинает борьбу за титул на турнире в Торонто

Внимание теннисного мира в эти минуты приковано к серии североамериканских соревнований в преддверии заключительного в сезоне турнира Большого шлема - US Open. В Торонто с призовым фондом свыше двух с половиной миллионов долларов в борьбу вступили девушки в одиночном разряде, среди них и Виктория Азаренко. И нашей теннисистке для победы потребовалось чуть более часа - несколько минут назад в стартовом круге белоруска обыграла итальянку Камилу Джорджи, 6-2, 6-2.


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Напомним, около полуночи по белорусскому времени на канадские корты выйдет Арина Соболенко. Эту встречу также в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

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