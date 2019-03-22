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Виктория Азаренко не выходит в третий круг турнира категории "Премьер" в Майами

Экс-первая ракетка мира уступила француженке Каролин Гарсия - 3:6, 4:6. Сегодня Арина Соболенко сразится с австралийкой Айлой Томлянович. Александру Саснович ждет испытание в виде Каролин Возняцки.

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