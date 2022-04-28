Виктория Азаренко обыграла Викторию Голубич в 1/32 финала теннисного турнира WTA

Виктория Азаренко побеждает в первом круге престижного теннисного турнира в Мадриде. В 1/32 финала экс-первая ракетка мира в двух сетах не оставила шансов швейцарке Виктории Голубич 7:6, 6:3. В следующем раунде соперницей белоруски станет Тамара Зиданшек из Словении.