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Виктория Азаренко обыграла Викторию Голубич в 1/32 финала теннисного турнира WTA

Виктория Азаренко побеждает в первом круге престижного теннисного турнира в Мадриде. В 1/32 финала экс-первая ракетка мира в двух сетах не оставила шансов швейцарке Виктории Голубич 7:6, 6:3. В следующем раунде соперницей белоруски станет Тамара Зиданшек из Словении.

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