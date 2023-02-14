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Виктория Азаренко одержала разгромную победу на старте турнира в Катаре
Белоруска Виктория Азаренко начала теннисный турнир в катарском городе Доха с разгромной победы, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой наНОК.
В 1/16 финала спортсменка одолела соперницу из Турции Ипек Оз со счетом 6:1, 6:1.
Ранее Азаренко уже выигрывала этот турнир в 2012 и 2013 годах, а тригода назад в нем победила другая соотечественница - Арина Соболенко.
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