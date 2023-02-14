Виктория Азаренко одержала разгромную победу на старте турнира в Катаре

Белоруска Виктория Азаренко начала теннисный турнир в катарском городе Доха с разгромной победы, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой наНОК.

В 1/16 финала спортсменка одолела соперницу из Турции Ипек Оз со счетом 6:1, 6:1.

Ранее Азаренко уже выигрывала этот турнир в 2012 и 2013 годах, а тригода назад в нем победила другая соотечественница - Арина Соболенко.