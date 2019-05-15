Виктория Азаренко одолела Элину Свитолину и вышла в 1/8 турнира в Риме

Отыграться со счета 2:5 в третьем сете и выйти в 1/8 турнира. Виктория Азаренко одолела Элину Свитолину в напряженнейшем и драматичном матче в Риме. Поединок получился затяжным с учетом остановок из-за дождя. И в итоге белоруска вырвала победу со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Соперница дважды побеждала на этом турнире -в 2017 и 2018 годах, но в этот раз дорогу к третьему титулу прервала Азаренко. Сейчас наша соотечественница ждет сильнейшую теннисистку из пары Гарбинье Мугуруса - Даниэль Коллинз.