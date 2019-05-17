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Виктория Азаренко остановилась в Риме на стадии четвертьфинала

Белоруска уступила 7-й ракетке мира Каролине Плишковой 7:6, 2:6, 2:6. Несмотря на счет во второй и третьей партиях, соперничество было интересным. Всего же матч продолжался 2 часа 28 минут.

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