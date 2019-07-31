Виктория Азаренко отмечает 30-летний юбилей

Виктория Азаренко сегодня отмечает 30-летний юбилей. Белорусская теннисистка в канун своего дня рождения прошла в одну восьмую турнира в американском Сан-Хосе! Виктория чуть больше чем за час обыграла француженку Армони Тан 6:2, 6:4. Следующая соперница Азаренко - пятая сеяная Донна Векич из Хорватии. Еще одна наша теннисистка - Арина Соболенко - благодаря высокому рейтингу начинает со второго круга. Этой ночью она сразится с хозяйкой турнира Коко Вандевеге.