Виктория Азаренко попытается пробиться в 1/8 финала US Open

Виктория Азаренко первой из белорусок попытается пробиться в 1/8 финала турнира Большого шлема US Open. Для этого нашей теннисистке необходимо обыграть третью ракетку соревнований американку Слоан Стивенс. В личных противостояниях спортсменки сыграли пять игр, в трех из них победу одержала Азаренко. Правда, два последних матча завершились в пользу американки. Поединок Азаренко - Стивенс пройдет сегодня вечером, ориентировочно в 19:00.