Виктория Азаренко - победительница теннисного турнира категории "Премьер" в Цинциннати

Из-за пандемии коронавируса матчи проходят на кортах в Нью-Йорке. Правда, для титула белоруске даже не пришлось сыграть финал. Соперница по решающему матчу Наоми Осака отказалась от борьбы, сославшись на травму. Для Азаренко этот титул стал первым с марта 2016 года. В обновленном рейтинге WTA Виктория в понедельник переместится на 27-ю позицию.



