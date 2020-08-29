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Виктория Азаренко - победительница теннисного турнира категории "Премьер" в Цинциннати

Из-за пандемии коронавируса матчи проходят на кортах в Нью-Йорке. Правда, для титула белоруске даже не пришлось сыграть финал. Соперница по решающему матчу Наоми Осака отказалась от борьбы, сославшись на травму. Для Азаренко этот титул стал первым с марта 2016 года. В обновленном рейтинге WTA Виктория в понедельник переместится на 27-ю позицию.

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