Виктория Азаренко - победительница теннисного турнира в Риме в парном разряде

Белоруска в тандеме с австралийкой Эшли Барти выиграла финал у немецко-голландского дуэта Анна-Лена Гренефельд - Деми Схюрс (4:6, 6:0, 10:3). Для Азаренко этот титул WTA в парном разряде восьмой в карьере.