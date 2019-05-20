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Виктория Азаренко - победительница теннисного турнира в Риме в парном разряде

Белоруска в тандеме с австралийкой Эшли Барти выиграла финал у немецко-голландского дуэта Анна-Лена Гренефельд - Деми Схюрс (4:6, 6:0, 10:3). Для Азаренко этот титул WTA в парном разряде восьмой в карьере.

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