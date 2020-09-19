Виктория Азаренко поборется за выход в полуфинал

Очередной титул все ближе для Виктории Азаренко. Сегодня экс-первая ракетка мира поспорит за выход в полуфинал престижного теннисного турнира категории Premier 5 в Риме. Призовой фонд местных соревнований - более двух миллионов долларов. В соперницах - 17-я в мире испанка Гарбинье Мугуруса, белоруска же сейчас располагается на 14-й строчке. Специалисты фаворитом встречи называют именно нашу теннисистку, в пользу Виктории и статистика личных противостояний с пиренейкой - 2:1. Матч начнется не ранее 15 часов. Прямые трансляции из Рима ведет телеканал "Беларусь 5".