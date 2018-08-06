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Виктория Азаренко поднялась на 13 строк и вошла в сотню лучших
Буквально час назад обновился рейтинг Женской теннисной ассоциации. Свои позиции улучшили сразу две белоруски.
Виктория Азаренко поднялась на 13 строк до 95-ой и вошла в сотню лучших. Это благодаря игре на турнире в Сан-Хосе, где она дошла до четвертьфинала. А Вера Лапко с 69-го места переместилась на 66-ое. К сожалению, Александра Саснович опустилась в рейтинге WTA с 35-го на 36-ое место, Арина Соболенко - с 36-го на 39-ое. Уже послезавтра Виктория Азаренко и Арина Соболенко стартуют на турнире в Монреале с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов.
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