Виктория Азаренко поднялась на 13 строк и вошла в сотню лучших

Виктория Азаренко поднялась на 13 строк до 95-ой и вошла в сотню лучших. Это благодаря игре на турнире в Сан-Хосе, где она дошла до четвертьфинала. А Вера Лапко с 69-го места переместилась на 66-ое. К сожалению, Александра Саснович опустилась в рейтинге WTA с 35-го на 36-ое место, Арина Соболенко - с 36-го на 39-ое. Уже послезавтра Виктория Азаренко и Арина Соболенко стартуют на турнире в Монреале с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов.