Виктория Азаренко покидает "Ролан Гаррос"

"Ролан Гаррос" покидают сразу две белоруски. Россиянка Анастасия Павлюченкова вслед за Ариной Соболенко заставила зачехлить ракетку и экс-лидера мирового рейтинга Викторию Азаренко. Первый сет встречи 1/8 финала остался за белорусской - 7:5, но затем Павлюченкова одержала волевую победу 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Анастасия поспорит с лучшей в паре - Серена Уильямс (США) - Елена Рыбакина (Казахстан) - они встречаются в эти минуты.

