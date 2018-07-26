Виктория Азаренко получила "уайлд-кард" от организаторов турнира категории "Премьер" в Цинциннати

Виктория Азаренко - 110-й номер мирового рейтинга ВТА - получила "уайлд-кард" от организаторов турнира категории "Премьер" в Цинциннати. Белоруска выиграла этот чемпионат в 2013 году, в финале обыграв Серену Уильямс. Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. Ранее Азаренко получила специальное приглашение выступить на турнире в Монреале с 6 по 12 августа.