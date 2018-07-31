Виктория Азаренко после победного матча отправилась на тренировку

Виктория Азаренко после победного матча первого круга турнира в Сан-Хосе над Катериной Бондаренко 6:3, 6:7, 7:5 отправилась на тренировку. Притом что встреча с украинкой продолжалась 2 часа 40 минут. Во втором раунде белоруска сыграет с первой сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.

Сегодня Вера Лапко сразится с Чжан Шуай. В 20 часов прямая трансляция на "Беларусь 5".