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Виктория Азаренко повторно обыграла Эжени Бушар на выставочном турнире в австралийской Аделаиде

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко повторно обыграла канадку Эжени Бушар на выставочном турнире в австралийской Аделаиде, 8:4. Накануне белоруска, которая представляет команду Анри Леконта, победила эту же соперницу из коллектива Пэта Кэша со счетом 6:2, 4:6, 10:8.

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