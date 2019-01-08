Виктория Азаренко повторно обыграла Эжени Бушар на выставочном турнире в австралийской Аделаиде

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко повторно обыграла канадку Эжени Бушар на выставочном турнире в австралийской Аделаиде, 8:4. Накануне белоруска, которая представляет команду Анри Леконта, победила эту же соперницу из коллектива Пэта Кэша со счетом 6:2, 4:6, 10:8.