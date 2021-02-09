Виктория Азаренко проиграла на старте Australian Open

Белоруска не справилась с 61-й ракеткой мира Джессикой Пегулой, уступив сопернице в двух сетах 5:7, 4:6. Чуть позже борьбу на турнире начнет Александра Саснович. Ее соперница - 22-я в мире - эстонка Анетт Контавейт. Матч первого круга проведет сегодня и Илья Ивашко. Он сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.