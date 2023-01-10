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Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Аделаиде

За неделю до начала основной сетки Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко завершила соревнования в Аделаиде на стадии 1/16 финала. В этом городе вторую неделю кряду в рамках второго подобного турнира сражаются теннисистки.

На этот раз Азаренко шагнуть далеко не смогла, уступив девятой ракетке мира, россиянке Веронике Кудерметовой, в трех сетах - 6:2, 6:7, 4:6.

Фото:pixabay.com

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