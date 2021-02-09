Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение на старте Australian Open

"Я не пытаюсь сейчас сидеть и искать оправдания. Просто все так сложилось. Я расстроена, что не смогла сыграть так, как могу. Это сложно принять, я знаю, что могу играть лучше, намного лучше. Но я чувствую, что попробовала все. Жаль, что ничего не сработало. Готовиться к турниру, находясь в номере, невозможно. Самые креативные варианты - бить мячом по стене и подушкам. Но это не работает".