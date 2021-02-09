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Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение на старте Australian Open

Двухнедельный карантин в гостиничном номере - как следствие полное отсутствие полноценных тренировок и недостаток свежего воздуха. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение на старте Australian Open. Белоруска в двухсетовом поединке проиграла 61-й ракетке мира американке Джессике Пегула 5:7, 4:6.

"Я не пытаюсь сейчас сидеть и искать оправдания. Просто все так сложилось. Я расстроена, что не смогла сыграть так, как могу. Это сложно принять, я знаю, что могу играть лучше, намного лучше. Но я чувствую, что попробовала все. Жаль, что ничего не сработало. Готовиться к турниру, находясь в номере, невозможно. Самые креативные варианты - бить мячом по стене и подушкам. Но это не работает".

Завершила борьбу в одиночном разряде и Александра Саснович, которая в двух сетах 5:7, 2:6 уступила 22-й в мире эстонке Аннет Контавейт. Белоруска продолжит выступление на турнире Большого шлема в парном разряде в дуэте с Мартой Костюк.

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