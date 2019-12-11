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Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Австралии по теннису
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open 2020. В старт-листе этих соревнований белоруски нет. Напомним, ранее двукратная чемпионка именно этого мэйджора не заявилась ни на один турнир первых двух недель нового сезона. Кроме того, на днях стало известно, что Виктория рассталась со своим тренером Вимом Фиссеттом. Бельгиец будет работать в команде Наоми Осаки. В заявке соревнований в Мельбурне на данный момент две белоруски: 11-ая ракетка мира Арина Соболенко и 67-ая в рейтинге Александра Саснович.
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