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Виктория Азаренко с Джейми Марреем сегодня поспорят за выход в полуфинал Уимблдона в миксте

Букмекеры считают белоруску и британца фаворитами в противостоянии с Жюльеном Ройером и Дэми Схюрс из Нидерландов. Прямая трансляция начнется в 17 часов на телеканале "Беларусь 5".

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