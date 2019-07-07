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Виктория Азаренко с Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира
Виктория Азаренко в тандеме с Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира. Белорусско-австралийский дуэт оказался сильнее шведки Ребекки Петерсон и словенки Тамары Зиданшек 6:2, 6:3. Следующие соперницы Азаренко и Барти - Даниэль Роуз Колинз и Бетани Матек Сандз. Напомним, в 1/8 пробился и еще один дуэт с участием белоруски - Арина Соболенко и Элиз Мертенс.
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