Виктория Азаренко с Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира

Виктория Азаренко в тандеме с Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира. Белорусско-австралийский дуэт оказался сильнее шведки Ребекки Петерсон и словенки Тамары Зиданшек 6:2, 6:3. Следующие соперницы Азаренко и Барти - Даниэль Роуз Колинз и Бетани Матек Сандз. Напомним, в 1/8 пробился и еще один дуэт с участием белоруски - Арина Соболенко и Элиз Мертенс.

