Виктория Азаренко с непростой победы стартовала на турнире Champions Trophy в австралийском Мельбурне. 13-я ракетка мира минувшей ночью в 1/8 финала одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву - 6:4, 1:6, 11:9. В четвертьфинале белоруска встретится с эстонкой Анетт Контавейт. Телеканал "Беларусь 5" покажет повтор игры Азаренко – Путинцева. Начало в 9:30 утра.