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Виктория Азаренко с победы стартует на турнире категории "Премьер" в Риме
Финалистка Открытого чемпионата США по теннису Виктория Азаренко с победы стартует на турнире категории "Премьер" в Риме! Сегодня занимающая 14 место в мировом рейтинге белоруска встречалась с американкой Винус Уильямс. В первой партии Азаренко выиграла на тай-брейке 7:6. Вторую Виктория берет более уверенно - 6:2. Во втором раунде белоруска сразится с пятой ракеткой планеты американкой Софией Кенин.
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