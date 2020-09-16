Финалистка Открытого чемпионата США по теннису Виктория Азаренко с победы стартует на турнире категории "Премьер" в Риме! Сегодня занимающая 14 место в мировом рейтинге белоруска встречалась с американкой Винус Уильямс. В первой партии Азаренко выиграла на тай-брейке 7:6. Вторую Виктория берет более уверенно - 6:2. Во втором раунде белоруска сразится с пятой ракеткой планеты американкой Софией Кенин.